Vlaams gewest verdubbelt aantal trajectcontroles

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Vandenbroucke juicht de stijging van het aantal snelheidscontroles via trajectcontrole toe, maar pleit er in één beweging voor de vrijgekomen politiemensen in te zetten voor extra controles op alcohol.

Naast de tientallen trajectcontrolesystemen die de politiezones op eigen initiatief en gespreid over heel Vlaanderen hebben uitgebouwd, plaatst ook de Vlaamse overheid steeds meer trajectcontroles. Zo heeft het Vlaams gewest nu trajectcontroles op 27 locaties op gewestwegen en op drie plaatsen op autosnelwegen.

Uit cijfers die SP.A-parlementslid Joris Vandenbroucke heeft opgevraagd, blijkt nu dat er in 2018 op in totaal 37 locaties bijkomende trajectcontroles gepland zijn. Het gaat om 34 locaties op gewestwegen en op 3 locaties op snelwegen. Vaak zijn het vaste flitspalen die worden omgebouwd tot digitale camera's die de gemiddelde snelheid over een afgelegd traject controleren.

Alcohol

Vandenbroucke juicht de toename van het aantal trajectcontroles toe. 'Een goede zaak voor de verkeersveiligheid', zo zegt hij. 'Snelheid is een doder in het verkeer. En we weten uit ervaring met de huidige trajectcontroles dat zij een duidelijk positieve impact hebben. Heel goed dus dat dit aantal systematisch wordt uitgebreid'. Het SP.A-parlementslid lanceert wel meteen een voorstel. 'Nu we in sneltempo overal in Vlaanderen trajectcontroles aan het installeren zijn, kunnen meer mensen vrijgemaakt worden van de politiekorpsen om te controleren op alcohol in het verkeer. Want ook dat is een killer', zegt Vandenbroucke.

Hoewel alcohol bij de hoofdoorzaken van verkeersongevallen hoort, kan het aantal controles beter, meent Vandenbroucke. Hij citeert daarbij cijfers van Vias (het vroegere BIVV): 'In 2015 verklaarde slechts 20 procent van de bestuurders in een enquête dat zij het afgelopen jaar minstens één keer gecontroleerd werden. Het is perfect mogelijk om in dit land jarenlang rond te rijden en niet één keer gecontroleerd te worden op alcohol in het bloed'.