Vlaams energiebeleid: Gezin draagt 150 keer meer bij dan bedrijf

In verhouding draagt een gezin 150 keer meer bij voor het Vlaamse groenestroombeleid dan een groot bedrijf. Dat leren cijfers waar het ABVV de hand op legde. 'Is het correct dat gezinnen hiervoor opdraaien?', vraagt de vakbond zich af in De Morgen.