Vlaams dieselverbod is niet voor morgen

Greenpeace wil een totaalverbod op dieselwagens in onze steden vanaf 2020. Een radicale eis van een radicale beweging? 'Toch niet', zegt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. 'De redenering van Greenpeace houdt steek. De Europese Commissie heeft al in 2010 een stikstofnorm (NOx) van 40 milligram per vierkante meter per jaar opgelegd. Als we die in 2020 willen respecteren, is een totaalverbod op dieselwagens in onze steden de enige oplossing. Een terechte eis, dus. Maar daarmee is natuurlijk niet gezegd dat zo'n totaalverbod in 2020 ook praktisch haalbaar is.'

