Vlaams Bouwmeester: 'We zijn een bouwkundige bananenrepubliek'

'De autonomie van gemeenten is doorgeschoten. Het maakt ons tot een bananenrepubliek, waarbij het kluwen aan regelgeving enkel goed is voor advocaten', zo zegt hij zaterdag in Het Nieuwsblad.

'Doordat gemeenten tegenwoordig heel veel zelf kunnen beslissen, is er geen consistentie, geen samenhang meer. En dus krijg je overal andere normen', zegt Leo Van Broeck. Hij beklemtoont dat de gemeentelijke autonomie op het vlak van ruimtelijke ordening bedoeld was 'voor gemeenten met unieke kenmerken', zoals bijvoorbeeld een studentenstad die een specifiek beleid daarrond kan uitstippelen. 'Maar ook doorsneegemeenten komen nu met eigen normen, waardoor je een kakofonie krijgt', zegt de bouwmeester. Bovendien leidt de grotere verantwoordelijkheid van gemeenten ook tot een stijgend aantal rechts­zaken en procedures bij de Raad voor Vergunnings­betwistingen.

Touring Wegenhulp

Van Broeck roept de Vlaamse overheid daarom op om het beleid 'grotendeels weer in eigen handen te nemen'. De bouwmeester heeft intussen zelf 'een soort Touring Wegenhulp' op poten gezet voor gemeenten die advies zoeken bij ruimtelijke ordening.