Vlaams Belang trekt naar kiezer met antimigratiecampagne

Voorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractieleider Barbara Pas stelden de campagne voor, die de slogan 'Het geld is op, immigratiestop' kreeg. Vlaams Belang stelt zich daarin voor als een alternatief 'tussen het PS-model en het N-VA-model'. 'Het PS-model combineert een sociale zekerheid voor iedereen met open grenzen. Het N-VA-model zegt dat er geen andere keuze is dan besparen op de sociale zekerheid en combineert dat met de facto open grenzen. Dat is voor ons compleet onaanvaardbaar', zegt Van Grieken.

'Wij willen een sterke sociale zekerheid. Maar daar moet je een immigratiestop aan koppelen wil je de sociale zekerheid voor werklozen, zieken en de pensioenen betaalbaar houden', zegt de Vlaams Belang-voorzitter. 'Vorig jaar is 1,3 miljard euro bespaard op de sociale zekerheid, exact evenveel als de extra kost voor asielopvang', zegt Van Grieken. 'Terwijl het gemiddelde pensioen voor een volledige loopbaan 1.100 euro bedraagt, bedroeg de gemiddeld opvangkost per asielzoeker 1.295 euro'.

Volgens berekeningen van Vlaams Belang kost immigratie elk jaar minstens 987 euro per belastingbetaler, ofwel zo'n 7,2 miljard in totaal. Daarin rekent de partij onder meer 4,7 miljard kosten door de strijd tegen terreur: de 'schade aan de Belgische economie' en het 'effect op overheidsfinanciën door jihad-aanslagen in Parijs en Brussel'.

Asociaal rechtse regering

Volgens Kamerfractieleider Pas blijft het aantal nieuwkomers in ons land sterk stijgen. Volgens Pas tonen cijfers aan dat de asielcrisis niet voorbij is en dat het aantal gezinsherenigingen blijft stijgen. Vorig jaar zouden er 41.459 nieuwe Belgen zijn bijgekomen, het hoogste aantal sinds 2002. 'De straffe tweets van bepaalde regeringsleden kunnen niet verhullen dat er afgelopen jaar 124.000 nieuwkomers naar ons land kwamen'.

Vlaams Belang pleit voor grenscontroles, scherpere regels voor gezinshereniging, een strengere nationaliteitswetgeving en meer middelen voor gedwongen terugkeer.

Vlaams Belang zal het migratiethema en de koppeling met de sociale zekerheid de komende twee jaar centraal blijven plaatsen. 'Er is een politiek gat. Deze regering brengt niet de verandering die ze beloofd heeft. Rechts hoeft niet asociaal te zijn', zegt Van Grieken.

Bij de lokale verkiezingen zal de partij niet vooral inzetten op de grootsteden, omdat de bevolking er te gekleurd is voor het discours van Vlaams Belang, schrijft De Morgen vandaag. 'We laten de grootstad niet los, maar we moeten realistisch zijn over de groeimogelijkheden en de resultaten. Dat is een louter nuchtere analyse', legt Van Grieken uit.