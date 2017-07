Vlaams Belang pleit voor rechtstreeks verkozen minister-president

Nu geldt er bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement een kiessysteem met vijf provinciale kieskringen en een kieskring Brussel-Hoofdstad. Elke kieskring heeft eigen lijsten met kandidaten om te gaan zetelen in het parlement en een kandidaat mag maar in een van de zes kieskringen op een lijst staan. Na de verkiezingen moeten partijen een meerderheid in het parlement zien te vinden, waarna ze een ploeg van ministers en de minister-president kunnen aanduiden.

Vlaams Belang wil dat veranderen. "Vlamingen vormen één democratie, met één publieke cultuur en media en toch kunnen West-Vlamingen niet op Vlaams-Brabantse politici stemmen of omgekeerd", stelt Van Grieken. "Eén Vlaamse kieskring waarbij de man of vrouw met de meeste stemmen de scepter mag dragen, zou niet alleen een sociologische dynamiek van gemeenschapsgevoel op gang kunnen brengen, het zou ook resulteren in een transparanter en representatiever bestuursapparaat en een democratischer Vlaanderen."