Vlaams Belang over beslissing de Wever: 'Zijn campagne is tjeverij van de bovenste plank'

Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken steekt De Wever daarmee het communautaire 'definitief in de koelkast'. Fractieleider Barbara Pas neemt De Wever op de korrel. 'Bart De Wever stelt te willen focussen op economie, veiligheid en identiteit. Alleen is het zo dat er voor géén van deze drie beleidsdomeinen een efficiënt beleid mogelijk is zonder meer bevoegdheden voor Vlaanderen. Zijn campagne is dus tjeverij van de bovenste plank.'

Partijvoorzitter Van Grieken herhaalt zijn eerdere oproep tot een Vlaams-nationaal front of V-front. 'Nu de N-VA de 'V' uit haar naam definitief laat vallen, is het meer dan ooit belangrijk dat we als Vlaams-nationalisten met vereende krachten naar de kiezer trekken.

Het Vlaams Belang, Hendrik Vuye en Veerle Wouters, maar ook de bedrogen Vlaams-nationalisten bij N-VA: samen moeten we werk maken van een V-front. Mits een sterk resultaat voor het consequente Vlaams-nationalisme kunnen we de communautaire problematiek opnieuw bovenaan de politieke agenda plaatsen.'