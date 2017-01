Vlaams Belang laaft zich aan 'sociaal rechts' van Trump

"Overal in Europa is een politieke klimaatverandering bezig. Overal in Europa komt de bevolking in opstand tegen de politiek correcte elite", zegt Tom Van Grieken. "En in heel Europa vinden er verkiezingen plaats." Vlaams Belang voelt zich gesterkt door het succes van de extreemrechtse partijen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar het is toch vooral de nieuwe Amerikaanse president die over de tongen gaat op de receptie.

"Net als hem willen we volks en sociaal zijn in plaats van liberaal en elitair", stelt Dewinter. "Gisteren zei hij: 'You will never be ignored again', dat vond ik fantastisch. Trump is een kapitalist, maar zeker geen liberaal."

Ook Vlaams Belang profileert zich zaterdag, naast het obligate migratiethema, nadrukkelijk op de sociale onderwerpen. "Het is ronduit wrang wanneer we de N-VA horen pleiten voor nog meer besparingen in de sociale zekerheid. Zeker wanneer men weet dat ondertussen één op de zeven landgenoten de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen", aldus Van Grieken in zijn speech.

"Nu al staat vast dat u ook dit jaar de pineut bent en opnieuw in uw portemonnee zal mogen tasten om het gat in de begroting dicht te rijden."

Voor de verkiezingen in 2018 mikt de partij op 10 procent of meer, genoeg om opnieuw een partijstructuur te kunnen uitbouwen, volgens Van Grieken. De strategie voor de lokale verkiezingen ligt nog niet vast. Dewinter wil concentreren op enkele focusgemeenten als Antwerpen, Denderleeuw en Ninove.

Van Grieken wil breder gaan en vooral de gemeenten rond de grote steden aanspreken. Voorlopig kon de partij enkel in Antwerpen een jong nieuw gezicht voorstellen, maar de andere lijsten volgen nog. "We spreken opnieuw veel meer jonge mensen aan, dat merken we op de sociale media", maakt Van Grieken zich sterk.

Opvallende afwezige op de nieuwjaarsreceptie is Gerolf Annemans. Hij vertegenwoordigt de partij in het Duitse Koblenz, waar de kopstukken van alle Europese extreemrechtse partijen verzamelen. Het samenvallen van die vergadering met het nieuwjaarsfeest van de partij wordt 'ietwat ongelukkig' genoemd.