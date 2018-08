Vlaams Belang Kortrijk breekt (nog) niet met gemeenteraadslid na racistische scheldtirade

De feiten dateren, zo meldt de West-Vlaamse lokale zender Focus WTV, van de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 juli en speelden zich af voor een nachtwinkel in de Kortrijkse deelgemeente Marke. Tijdens een verhit standje beschuldigt Vanneste enkele mensen van allochtone afkomst van nachtlawaai - al is de precieze aanleiding van het tumult niet duidelijk - terwijl een van de buurtbewoners alles filmt.

Scheldtirade

In het filmpje (Facebooklink) is te horen hoe de politicus hen racistisch uitscheldt - 'stuk makak uit een of ander kutland', 'stuk stront', 'kutnachtwinkel', 'we zijn hier niet in f*cking Pakistan' enzovoort - en ook meermaals bedreigt, onder andere met 'ik heb contact met de Albanezen', 'ik sla op uw muil' en 'ik heb al meerdere keren makakken in elkaar geslagen'.

Naarmate de gemoederen almaar meer verhit raken, schuwen ook de tegenpartijen de grove taal niet. Het is uiteindelijk de vriendin van Vanneste die haar partner terug naar huis kan meenemen.

Kandidatuur

Vanneste, die eerder al verscheidene keren voor ophef zorgde, werd in 2015 uit de N-VA gezet en zetelt sindsdien als onafhankelijk gemeenteraadslid in Kortrijk.

Hij kreeg voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de derde plaats op de lijst van Vlaams Belang toegewezen, maar lokaal voorzitter Wouter Vermeersch bevestigt aan Knack.be dat Vanneste zijn kandidatuur ter beschikking wil stellen 'als hij de partij hiermee heeft geschaad'.

Nationaal partijvoorzitter Tom Van Grieken zegt in een reactie aan de VRT-nieuwsredactie dat het taalgebruik van het gemeenteraadslid niet te verzoenen is met de waarden van zijn partij en bevestigt dat de man heeft aangegeven zich te willen terugtrekken als kandidaat.

Toch houdt Vermeersch een beslissing nog in beraad, zegt hij aan Knack.be. 'Het spreekt vanzelf dat wij dit absoluut afkeuren, dit is niet de taal die wij hanteren en Steve ziet dat ook zelf in, ik heb hem vandaag al meermaals gehoord. We zullen nog een face-to-facegesprek hebben en dan beslissen wat we doen. Het gaat om een belangrijke plaats en we willen de lijstvorming niet laten bepalen door één burenruzie, waarbij de buurtbewoners trouwens ook grove uitspraken doen. We moeten voorbij de politieke polarisatie kijken'.

N-VA

Ook Kortrijks N-VA-voorzitter Axel Ronse reageerde via Twitter: 'Diep geschokt door de bijzonder wansmakelijke, gore racistische uitlatingen van Steve Vanneste, nr 3 op lijst van VB in Kortrijk. Gruwelijk. Zo iemand kan niet in de gemeenteraad zetelen.'