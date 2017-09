Vlaams Belang en PVV verstevigen de banden in Den Haag

Het is niet de eerste keer dat Vlaams Belang en de Partij voor de Vrijheid van Wilders hun banden in de verf zetten. In maart vorig jaar was de Nederlander nog gastspreker op een colloquium van Vlaams Belang in de Lokettenzaal van het Vlaams parlement. Morgen/donderdag is het de beurt aan de Vlamingen om de grens over te steken.

Alle parlementsleden van de partij trekken naar Den Haag, onder wie fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens, Europees parlementslid Gerolf Annemans en Filip Dewinter. Van Grieken en Wilders steken vlak voor gezamenlijke bijeenkomst nog eens apart de koppen bij elkaar. Bedoeling is om ervaringen en strategieën uit te wisselen om de 'oprukkende islamisering' aan te pakken.

'Dat Nederland en Vlaanderen op heel wat vlakken met dezelfde uitdagingen en problemen kampen, spreekt voor zich. Een bemoeizieke Europese Unie, de alsmaar toenemende immigratie en de daarbij horende islamisering, het oprukkende islamterrorisme, ... De voorbeelden zijn legio en de bevolking wordt door de beleidsmakers bedrogen en belogen', meent Van Grieken.

'Samen met de PVV zijn wij niet louter de stem van dat volk. Bovenal willen we ook de macht weer teruggeven aan het volk.' Ook Wilders onderstreept de gelijkenissen tussen zijn partij en het Vlaams Belang. 'Het is daarom belangrijk om ideeën en ervaringen uit te wisselen en een gezamenlijk patriottisch front in Europa te vormen en de onderlinge banden te versterken', zegt de Nederlander.