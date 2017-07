Vlaams Belang en PVDA eisen ontslag Geert Versnick voor omstreden onkosten in Bangkok

De Oost-Vlaamse gedeputeerde Geert Versnick heeft dure uitstapjes naar Bangkok ingediend als onkosten. Dat blijkt uit cijfers van Groen, melden Het Nieuwsblad, De Standaard en Gazet van Antwerpen maandag.

Vlaams Belang en de PVDA vragen intussen het ontslag van Versnick. Versnick reist al vijf jaar twee keer per jaar naar Vietnam om daar namens het Oost-Vlaamse provinciebestuur de bevoorrechte relaties te onderhouden, melden de kranten.

'Versnick wordt op zijn trips naar Vietnam en China doorgaans bijgestaan door twee mensen uit de administratie. Die vliegen vanuit Brussel via de Thaise hoofdstad Bangkok naar Vietnam. Ook Versnick neemt die route. Alleen vliegt hij meestal op een andere dag dan zijn ambtenaren en blijft hij ook bijna altijd een dagje hangen in Bangkok.

'Waarom hij daar zo vaak moet zijn, is voor niemand duidelijk', zegt provincieraadslid Riet Gillis (Groen), die zich de voorbije twee maanden verdiepte in de onkostenvergoedingen van Versnick. 'In de onkostennota's, die hij achteraf indient bovenop de vaste dagvergoedingen voor buitenlandse missies, prijkt er echter wél telkens een rekening van Hotel Lebua, met zijn uitzicht over de stad en de rivier Chao Phraya een van de betere slaapplekken van Bangkok', zegt Gillis.

'De goedkoopste kamers kosten daar 136 euro, maar Versnick boekt bijna altijd een suite met twee slaapkamers, ter waarde van ongeveer 320 euro. Nog op de rekening: taxikosten, maaltijden en andere roomservices.'

Gillis wil het dossier bespreken op de provincieraad en eist dat Versnick alles wat hij onterecht aan de belastingbetaler heeft doorgerekend, terugbetaalt. Vlaams Belang en de PVDA vragen intussen het ontslag van Versnick.