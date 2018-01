Vlaams Belang Antwerpen wil fiscale voordelen voor autochtonen

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang trekt in oktober naar de kiezer met een partijprogramma om meer 'jonge autochtone' gezinnen naar de stad te lokken en ze er te houden. 'Nieuwkomers? Die maken we zelf!', luidt de campagneslogan bij een beeld van een zwangere blanke vrouw. De partij stelt onder meer voor om jonge gezinnen geen voorheffing op het kadastraal inkomen meer te laten betalen en hen een woonpremie te geven.

Vlaams Belang haalde de mosterd bij een gelijkaardige campagne van de extreemrechtse Duitse tegenhangers van AfD. De partij hamert vooral op het grote aandeel mensen met een migratieachtergrond in de groep nieuwkomers die jaarlijks in Antwerpen komen wonen: in 2016 waren zowat 21.000 van de 33.000 nieuwe Antwerpenaars allochtoon - niet-Belgen of genaturaliseerden - en daarin ziet de partij een groeiend maatschappelijk probleem.

'Vaak gaat het om mensen die geen economische, sociale of culturele meerwaarde bieden en die de stad zelfs vooral geld kosten', meent VB-lijsttrekker Filip Dewinter. 'Wij bepleiten al langer een immigratiestop, maar dat is niet voldoende meer. We willen er een voldragen gezinsbeleid aan koppelen en jonge Vlaamse gezinnen stimuleren om in Antwerpen te komen wonen.' Zo zouden jonge autochtone gezinnen geen voorheffing op het kadastraal inkomen meer moeten betalen en moeten ze ook een woonpremie krijgen, vindt de partij.

Dat allochtone gezinnen gemiddeld meer kinderen krijgen dan autochtone, is ook een probleem voor Vlaams Belang. De partij wil daarvoor stimulerende maatregelen invoeren. 'Onderwijs is op dat vlak een cruciaal element', zegt Dewinter. 'Het is één ding om voldoende capaciteit te hebben, maar wij stellen ook voor om aparte inburgeringsscholen te voorzien zodat kinderen zonder taal- of leerachterstand samen kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs.'

Het huidige stadsbestuur heeft volgens Dewinter 'geen poot uitgestoken' op het vlak van 'de migratieproblematiek'. Toch steekt het Vlaams Belang-kopstuk de hand uit naar N-VA, onder meer voor de coalitievorming na de verkiezingen. 'Ons motto blijft: in de meerderheid als het kan, druk zetten vanuit de oppositie als het moet', zegt hij. 'Als ikzelf het probleem ben voor Bart De Wever, is dat snel opgelost: we hebben voldoende kwaliteitsvol personeel. Maar ik denk niet dat het schoentje alleen daar knelt voor N-VA.'