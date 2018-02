Vilvoorde dient juridisch bezwaar in tegen Neo-winkelcentrum

Dat schrijft De Tijd. Neo is een samenwerking tussen de stad Brussel, het gewest en de privésector die de Heizelvlakte rond het Koning Boudewijnstadion wil omturnen tot een volledig nieuwe wijk. Met Neo, waarvan de eerste fase van de bouw volgend jaar moet beginnen, is een investering van meer dan een miljard euro gemoeid.

De doorn in het oog van Bonte is een shoppingcomplex van 72.000 vierkante meter als onderdeel van Neo. De komst van Neo zou inhouden dat er binnen een straal van enkele kilometer drie grote winkelcentra zijn, met ook nog Docks, dat al open is, en Uplace in Machelen, dat weliswaar on hold staat. Maar er zijn pogingen om Uplace te reanimeren. Het bezwaarschrift is de eerste stap in de juridische strijd van Bonte tegen Neo. Desnoods trekt hij tot voor de Raad van State om het te kelderen.

Naast Vilvoorde trekt een bonte coalitie uit het middenveld ten strijde tegen Neo.