Vijftig Spaanse ex-diplomaten kwaad op Jambon

Jan Jambon wordt sympathie voor de Catalanen in ballingschap verweten. De N-VA-vicepremier zou het Spaanse gerecht bekritiseerd hebben: hij had veel vragen bij het opsluiten van regeringsleden. Volgens de voormalige diplomaten toonde hij ook de wil om de Catalaanse politici politiek asiel te verlenen.

Jean-Marc Meilleur krijgt dan weer een veeg uit de pan omdat hij bij het Spaanse gerecht polste naar de omstandigheden in de Spaanse gevangenissen en informeerde of de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont er een menswaardige behandeling en een rechtvaardig proces zou krijgen. Volgens de vijftig Spanjaarden trekt hij daarmee de Spaanse rechtstaat in twijfel.

Premier Mariano Rajoy haalde eerder ook al via diplomatieke kanalen uit naar ons land toen premier Charles Michel het geweld na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië veroordeelde.