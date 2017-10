Politieagenten grepen snel in en begeleidden de actievoerders uit het stadhuis. Na enkele minuten werd de zitting hervat.

In Gent zijn de vergunningen afgeleverd voor moskeecomplex 'The Green Mosque of Ghent' aan de wijk Rabot. De bezielers van het project zoeken de financiering voor het gebouw.

Over het project moest de gemeenteraad maandag geen beslissing nemen, maar er staan wel nog enkele vragen over het onderwerp op de gemeenteraadsagenda.