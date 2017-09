Vijf jaar conflict bij N-VA Brugge: een reconstructie

'DSK in Vlaanderen, 20 jaar seksuele intimidatie'. Humo dropt op maandag 16 april 2012 een bom op zijn website. Het pakt uit met getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag van de Brugse kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche. 'Wie gedacht had mij eronder te kunnen stampen, is eraan voor de moeite', reageert hij eerst. Maar de storm gaat niet liggen. In een samenkomst met Bart De Wever, Siegfried Bracke en woordvoerder Jeroen Overmeer op zaterdag 21 april in restaurant Weinebrugge beslist Pol Van Den Driessche om de strijd te staken. 'De aanhoudende en georkestreerde aanvallen op mijn persoon zijn ondraaglijk geworden voor mijn gezin en voor mezelf', schrijft hij, met voor het eerst ook voorzichtige excuses. 'Ik wil mij oprecht verontschuldigen tegenover vrouwen die mijn gedrag als grensoverschrijdend hebben ervaren.' N-VA Brugge, dat eind december 2011 nog trots pronkte met zijn aanwinst voor het stadhuis, moet op zoek naar een nieuwe lijsttrekker.

