Vijf inzittenden bestelwagen in levensgevaar: parket opent onderzoek voor mensensmokkel

Na het ongeval op de Brusselse Ring in Vilvoorde heeft het Brusselse parket een opsporingsonderzoek geopend naar feiten van mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer. Dat meldt het Brusselse parket. Bij het ongeval raakten de 15 inzittenden van een bestelwagen gewond. Vijf van hen, twee minderjarigen en drie meerderjarigen, verkeren in levensgevaar.

.

Het ongeval deed zich omstreeks 03.20 uur voor, toen de bestuurder van een bestelwagen die achtervolgd werd door de politie de controle over het stuur verloor en door de vangrail van het viaduct van Vilvoorde reed. "Omstreeks 03.00 uur heeft de wegpolitie een bestelwagen opgemerkt die tegen de rijrichting reed op de autosnelweg ter hoogte van Nijvel", zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman. "De bestuurder van de bestelwagen heeft daarna rechtsomkeer gemaakt in de richting van de ring van Brussel. Hij werd achtervolgd door verschillende politiewagens. De man probeerde de politiewagens te rammen maar verloor de controle over zijn voertuig en is tegen de middenberm van het viaduct van Vilvoorde gebotst."

"Achterin het voertuig bevonden zich 14 personen, waaronder 2 minderjarigen, die illegaal op het grondgebied verblijven. Ze raakten allen gewond tijdens het ongeval en werden naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. Twee minderjarigen en drie meerderjarigen verkeren in levensgevaar. Deze personen worden momenteel geïdentificeerd. De dienst Vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht."

De bestuurder van de bestelwagen had geen identiteitsdocument bij zich en wordt nog geïdentificeerd, aldus de parketwoordvoerder. "Hij werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer."