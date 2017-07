Vierde stakingsdag bij De Lijn gaat in

De hinder verschilt sterkt in de verschillende regio's, maar is op dit moment het grootst in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Ook de Kusttram ondervindt hinder: er rijdt er maar 1 per uur. De pendelbussen naar Werchter rijden zoals voorzien, aldus De Lijn.

In de hele provincie Antwerpen is er grote hinder voor het bus- en tramverkeer. Globaal genomen is op dit moment slechts 15 pct van de chauffeurs uitgereden. Ook in de stad Antwerpen is maar 15 pct van de buschauffeurs uitgereden. De trams doen het wat beter: een op de drie tramchauffeurs is momenteel aan de slag.

Ook in Oost-Vlaanderen is het bus- en tramverkeer deze ochtend verstoord. De hinder is het grootst in de stadsnetten van Aalst en Gent. De belbussen rijden zoals gepland. In Gent wordt slechts de helft van het tramnet bediend, aan een lagere frequentie.

In West-Vlaanderen is de hinder zowel in de steden als in het streekvervoer voelbaar. In Oostende rijdt een op de drie stadsbussen, in Brugge een op de twee. Het stadsnet Roeselare rijdt normaal. Ongeveer 75 pct van de streeklijnen in regio Brugge rijden. In de kuststreek rijdt ongeveer 65 pct van de streeklijnen.

In Vlaams-Brabant kunnen reizigers vanmorgen rekenen op ongeveer een derde van het normale aanbod. De hinder is het grootst in het Pajottenland, in het noorden van de provincie gaat het wat beter. De pendelbussen vanuit Werchter naar de stations van Leuven en Aarschot rijden normaal.

In Limburg rijdt ongeveer 75 pct van de bussen. Op de streeklijnen is de dienstverlening zeer onregelmatig en dat in de hele provincie. Ook op de stadsnetten van Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren rijden er beduidend minder bussen dan op een gewone weekdag. Op de belbussen is er hinder in Borgloon, Heers, Wellen, Tessenderlo, Beringen, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Sint-Truiden en Gingelom.

De drie vakbonden van De Lijn voeren tot en met maandag actie tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn.

Reizigers vinden de actuele en gedetailleerde stand van zaken via www.delijn.be.