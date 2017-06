Vier miljoen spoorloos in Kazachgate-zaak

.

De resterende 4 miljoen euro werd niet via opspoorbare overschrijvingen overgemaakt, maar via koffers vol cash geld tijdens afspraakjes in Zwitserland en Frankrijk. De vraag is dan ook waar het geld terechtkwam, en of het in Belgische handen is beland.

De parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate gaat al maanden na of Chodiev en co succesvol hebben gelobbyd om de Belgische afkoopwet in juni 2011 goedgekeurd te krijgen. Bovenop de 22 miljoen euro die Chodiev en co in 2011 aan het Brusselse gerecht betaalden om hun strafdossier af te kopen, maakten ze 7,5 miljoen euro over op een rekening van Catherine Degoul, de Franse advocate die alles coördineerde.

Daarvan belandde 3 miljoen euro bij drie Belgische advocatenkantoren en 742.000 euro bij ex-Senaatsvoorzitter Armand De Decker.

Uit de documenten van het Franse gerecht blijkt dat nog eens 5,8 miljoen euro contant geld door Chodiev zou zijn betaald. Dat werd overgemaakt. Degoul legde bekentenissen af over het cash geld dat ze van Chodiev kreeg, maar wie dat geld had gekregen kon ze de speurders niet vertellen.

Op de rekening van een ex-adviseur van de Franse president Nicolas Sarkozy kon het gerecht maar voor 137.000 euro aan verdachte stortingen van cash geld terugvinden. Niemand kan bevestigen of de 4 miljoen die nog spoorloos is aan Belgische politici is gegeven, maar Degoul had het cash geld wel op zak toen ze ons land bezocht.