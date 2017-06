Vier lessen uit de rectorverkiezing van de Gentse Universiteit

Nu ook een tweede stemcyclus geen rector heeft opgeleverd, bevindt de Gentse universiteit zich in een impasse. Rik Van de Walle, tot een paar weken geleden nog de gedoodverfde winnaar, is gestruikeld over zijn pogingen om zijn tegenstanders aan zijn kant te krijgen met de belofte van een job als vicerector. Ondertussen hebben academici en andere personeelsleden het zo gehad dat ze binnenkort elke min of meer fatsoenlijke kandidaat-rector aanvaardbaar zullen vinden. Zelfs als dat Anne De Paepe is. Een paar maanden geleden werd de afscheidnemende rector nog publiekelijk uitgespuwd door mensen die het nu niet eens zo'n slecht idee meer vinden dat ze nog een paar maanden of zelfs een jaar zou aanblijven. Komende vrijdag bespreekt de raad van bestuur hoe het verder moet met de UGent. In elk geval is iedereen het erover eens dat de vaudeville van de afgelopen maanden niet voor herhaling vatbaar is. Er kunnen alvast een paar stevige lessen uit worden getrokken. Vier zelfs.

...