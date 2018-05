Vier jaar oude gevangenis van Beveren al aan renovatie toe

De betonnen vloeren van de 190 cellen in de gevangenis van Beveren moeten worden vervangen, meldt Gazet van Antwerpen zaterdag.

Het complex in Beveren werd gebouwd door het consortium Interbuild-BAM en in 2014 in gebruik genomen. De gevangenis, waar plaats is voor ongeveer 300 gedetineerden, heet naar Belgische normen 'state of the art' te zijn, maar vier jaar na de ingebruikname blijkt het gebouw toch al ernstige gebreken te vertonen.

Zo zouden volgens ingewijden alle celvloeren vervangen moeten worden, omdat er gaten en bulten in ontstaan. Zowel de FOD Justitie als de Regie der Gebouwen bevestigt.

"Er is een veeleer esthetisch probleem van blaasvorming opgetreden op de vloer in 190 cellen", zegt de woordvoerder van die laatste overheidsdienst, Johan Vanderborght.

"Het consortium Interbuild-BAM heeft beslist om deze vloeren meteen te herstellen. De kosten worden gedragen door het consortium. Het is dus niet de overheid of de belastingbetaler die opdraait voor de kosten", aldus Vanderborght.

"Het is toch schrijnend dat Justitie voor deze inrichting nog 21 jaar moet afbetalen en dat er nu al zulke structurele werken nodig zijn", reageert Robby De Kaey van ACOD Justitie.

Volgens De Kaey beperken de problemen zich niet tot de vloeren, maar zouden ook de tegels in de douches loskomen. Bij de Regie der Gebouwen blijkt niemand daarvan op de hoogte.