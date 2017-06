De huiszoekingen vonden plaats bij mensen die regelmatig contact hebben met Oussama Zariouh, de man die dinsdagavond een koffer probeerde te laten ontploffen in het treinstation en vervolgens werd neergeschoten door militairen.

Twee van de huiszoekingen vonden plaats in Koekelberg, één in Anderlecht en één in Sint-Jans-Molenbeek. De vier opgepakte personen zullen donderdag worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die dan zal beslissen of ze onder aanhoudingsbevel worden geplaatst.