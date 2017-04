Vicerector Freddy Mortier over de impact van de loge aan de UGent

Een hoogmis van academische democratie zou het moeten zijn. Maar aan de Universiteit Gent lijkt de verkiezing van een nieuwe rector daar bepaald niet op. In de aanloop naar de verkiezing, die deze week van start gaat, staan vrijzinnigen en katholieken er lijnrecht tegenover elkaar. 'Heel bedroevend dat een negentiende-eeuwse tegenstelling onze universiteit nog altijd verdeelt', zegt vicerector Freddy Mortier wanneer we hem treffen in zijn kantoor in het rectoraat. 'Het is de hoogste tijd dat we dat eindelijk loslaten.' Mortier heeft lang geaarzeld om zijn verhaal te doen. Het laatste wat hij naar eigen zeggen wil, is nog meer olie op het vuur gooien nadat verschillende partijen hun grieven hadden laten horen in de pers. Bovendien moet hij nog een paar maanden samenwerken met Anne De Paepe, de aftredende rector van de universiteit.

