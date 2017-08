Verzekeraar Seb Life moet 9 miljoen euro terugbetalen aan Belgische klanten

Het bedrag van bijna 9 miljoen euro stemt overeen met de premies die de betrokken klanten in 2009 en 2010 betaald hadden als investering in een Tak 23-levensverzekering. De klagers stellen dat ze misleid werden over de risico's die verbonden waren aan hun investering. Het geld werd door Seb Life immers belegd in gevaarlijke Elix-producten.

Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van een "foute weergave van de werkelijkheid". Er werd ook aangestipt dat de Elix-producten "voorbehouden waren aan professionelen" en dus niet aan particulieren mochten verkocht worden.

De rechtbank heeft uiteindelijk beslist de contracten nietig te verklaren. Maar er worden geen interesten of schadevergoedingen uitgekeerd aan de klagers.