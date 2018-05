Vervroegde federale verkiezingen zijn het beste wat ons kan overkomen

Plotseling had iedereen het over 'dash'. N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever gebruikte het woord tijdens een interview in Terzake waarin hij verdedigde wat nauwelijks te verdedigen valt: dat de regering-Michel er niet in slaagt om de zelfgecreëerde verwachtingen rond de overheidsfinanciën waar te maken. Ze kunnen nog wel worden ingelost, zei De Wever, maar 'de dash om verder te gaan, is uit de ploeg.' Wat dash betekent? Niet Van Dale maar het Wielerwoordenboek reikt in dit geval de bedoelde betekenis aan: het ontbreekt de federale regering aan 'durf, kracht en doorzettingsvermogen, grinta' om verder te gaan. Dat de voorzitter van de grootste regeringspartij het zélf zegt, is een hoogst belangrijk feit.

