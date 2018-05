Vervanging F-16's: 'Waarom wordt al drie jaar een diepgaand parlementair debat geweigerd?'

Bijna anderhalve maand verder zijn we nu in het grote F-16-debat, en de vragen van toen blijven vandaag overeind. Waarom wordt nu al 3 jaar lang een diepgaand parlementair en democratisch debat geweigerd? Waarom houden de legertop en minister van Defensie Steven Vandeput per se vast aan een leugen die de belastingbetaler op kosten jaagt? Zwart op wit is intussen bewezen - onder meer in drie verschillende rapporten van constructeur Lockheed Martin zelf - dat onze huidige F-16's jaren langer mee kunnen dan wat de minister en de legertop altijd beweerd hebben. Ook in het parlement.

De zekerheid van jaren extra en de zekerheid van een flinke minkost - langer vliegen met de huidige F-16 komt neer op een besparing van al zeker 900 miljoen euro (!) - maken een grondig en transparant debat niet alleen wenselijk, maar ook evident. Een debat ver weg van de achterkamertjes van de politiek, ver weg van de potsierlijke oneliners van Karolien Grosemans (N-VA) zoals "Indien een oldtimer in panne valt, staat hij langs de weg stil. Een vliegtuig daarentegen valt naar beneden en mogelijk op een dorp of stad in een dicht bewoond gebied als België". Mag dat nog als we bovendien zeker weten dat het totale prijskaartje van de F-35 15 miljard bedraagt? Dat we wat dat betreft ver van huis zijn, bewijst de vaudeville van de hoorzittingen van afgelopen maand die Grosemans voorzat. De interne audit zette haar partijgenoot-minister net niet helemaal zelf naar zijn hand door tussenbeide te komen. Voor de externe audit kregen de auditeurs enkel toegang tot select mailverkeer, dat Defensie zelf vrijgaf. Mét (of zonder, zoals u wil) duidelijk gewiste passages.

Andere landen - en niet van de minsten - tonen hoe dat wél moet. Zo schakelden de VS en Canada hun Rekenkamers in om met cijfers en analyse te achterhalen wat de beste optie is in een gelijkaardig debat. In Zuid-Korea is er zelfs een heus corruptieonderzoek aan de gang rond de aankoop van de F-35, omdat zich bewijs na bewijs opstapelt dat de lobby meer dan één hand had in de beslissingsmechanismen van de Zuid-Koreaanse regering. De VS, Canada en Zuid-Korea willen gewoon over alle elementen beschikken om de best mogelijke beslissing te nemen voor de toekomst van hun Defensie. Zo simpel en logisch is het. Waarom kan dat dan bij ons niet?

Onze veiligheid is meer dan alleen Defensie en onze Defensie is meer dan alleen de luchtmacht, laat staan nieuwe F-35's. Internationaal beweegt ontzettend veel op vlak van veiligheid. In tijden van terreur is de nood om samenwerking groter dan ooit, bovenal in Europa. Om het met een boutade te stellen: met nieuwe straaljagers alleen houd je geen terrorist tegen die zichzelf in een drukke winkelstraat wil opblazen. Dat vergt meer en veel meer zoals uitgekiende en versterkte inlichtingendiensten, om maar één noodzaak te noemen. Van een minister van Defensie kun je dan op zijn minst een strategische en doordachte visie - zeker voor onze Landmacht - verwachten die daar een antwoord op biedt. Een visie die getuigt van know-how en meer is dan alleen wapens en nieuwe straaljagers kopen.

Bovendien heeft de Europese Unie op vlak van Defensie extra ruimte geopend voor samenwerking. Laten we die ruimte dan ook invullen door te investeren in waar wij, Belgen, het verschil (kunnen) maken in plaats van snel-snel miljarden uit te geven, terwijl het nu niet hoeft. Investeren in de strijd tegen cybercriminaliteit, investeren in de veiligheid van onze havens tegen drugs- en wapentrafiek, in ons luchttransport met kleinere C130's en onbemande vliegtuigen, of in medische zorgverstrekking in conflictgebieden (waar we in het buitenland voor worden geroemd) bijvoorbeeld. Kortom, investeringen die ook logisch zijn binnen de Europese samenwerking, waar ieder land op zijn sterkst wordt uitgespeeld.

Vergis u niet: ook SP.A wil meer investeren in Defensie, maar dan op een verantwoorde manier na een een breed, grondig en transparant debat. Op een manier die onze veiligheid echt maximaliseert. Te dure (en op dit moment volstrekt onnodige) gevechtsvliegtuigen aanschaffen, betekent dat je minder of geen geld hebt voor anderen noden bij Defensie. Deze minister en zijn regering hebben de mond vol van investeringen in materieel, maar wat ben je daarmee als niemand ze bedient? Militairen zitten vandaag op hun tandvlees en bovendien laat de huidige infrastructuur te wensen over. Ja, over dat alles moet het Defensie-debat komende vrijdag gaan. Als de minister pertinent weigert om dat debat ten gronde te voeren - omdat hij de lobby wil plezieren, liever blijft liegen en het parlement quantité négligable vindt - dan doen wij het in zijn plaats.