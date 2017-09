Vervanging F-16's: Vandeput beslist nog niet over nieuw Frans voorstel

Of hij dat Franse voorstel ook in overweging neemt, wilde hij niet gezegd hebben. 'We moeten eerst kijken wat het juridisch statuut van dat voorstel is,' zei hij vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

Twee officiële kandidaten

Donderdag om middernacht verstreek de deadline voor de staatsagentschappen om een eerste voorstel te doen voor de vervanging van de Belgische F-16's. De Amerikanen met hun F-35 en de Britse Eurofighter Tyfoon van Airbus deden dat ook, maar de Franse constructeur Dassault trok zich op de valreep terug uit het gewoel.

De Franse minister van Defensie Florence Parly schudde daarop een andere oplossing uit haar mouw, en deed een rechtstreeks voorstel aan Vandeput voor een nauwere militaire samenwerking met de Fransen, waarbij beide partners samen Rafale-vliegtuigen zouden kopen.

Vandeput bevestigde in De Ochtend dat er 'twee feiten' zijn. 'Er zijn twee kandidaten voor de officiële procedure en het Franse voorstel.' Of hij dat voorstel ook in overweging neemt, wilde de minister niet gezegd hebben. 'We moeten kijken wat het juridisch statuut daarvan is', klonk het.

Offerte

Vandeput ontkent met klem dat de Fransen zich hebben teruggetrokken omdat de Belgische offerte op maat van de Amerikanen zou zijn geschreven. 'Frankrijk heeft geen reden gegeven', meent de minister. Ook bij de andere afhakers - Zweden en het Amerikaanse Boeing - speelde dat volgens de minister niet mee. 'Ik ben dat beu dat men dat altijd zegt. De offertevraag staat publiek op mijn website. Dat men mij het bewijs levert dat het op maat van de F-35 is geschreven en dat personen binnen de staatsagentschappen dat zeggen, men zal van een kale reis terugkomen', zei hij.

Groen-fractieleider in de Kamer Wouter De Vriendt vroeg de minister donderdag op Twitter nog om de hele situatie te komen uitleggen in het parlement. 'Ik zou niet weten wat ik moet gaan uitleggen, alle checks en balances zijn ingebouwd om ervoor te zorgen dat de procedure zo eerlijk mogelijk verloopt. Maar als mijnheer De Vriendt vragen heeft, dat hij ze stelt', aldus Vandeput.