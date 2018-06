Vervalste mails over F-16's: 'John is een beetje onvoorzichtig geweest'

SP.A-voorzitter John Crombez geeft toe dat hij 'te voortvarend' is geweest in het verspreiden van wellicht vervalste mails in het dossier over de vervanging van de F-16's. Crombez moest maandagochtend tekst en uitleg geven op het sp.a-partijbureau. Daar laat men Crombez niet vallen. 'Het is duidelijk dat men ons langs alle kanten wil aanvallen, maar we zullen ons niet laten doen', zegt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.

De voorbije dagen zijn meer en meer twijfels gerezen over de anonieme mails waarmee SP.A-voorzitter John Crombez vorige week het ontslag van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft gevraagd. In De Standaard en De Morgen erkent de SP.A-voorzitter dat hij niet zeker weet of de mails authentiek zijn en dat hij ze beter niet gebruikt had. En terwijl oppositiepartij SP.A op basis van de mails de geloofwaardigheid en positie van Vandeput in vraag wilde stellen, gaat het nu over de geloofwaardigheid van de partij en de positie van SP.A-voorzitter Crombez.

Op het partijbureau van de Vlaamse socialisten erkende Crombez dat hij 'te voortvarend' is geweest door uit te pakken met de mails. De partij blijft achter haar voorzitter staan. 'John is een beetje onvoorzichtig geweest. Maar in de grond verandert er niets. Dat men ons eerst een antwoord geeft op de eerste zeven mails', zegt SP.A-senator Bert Anciaux. Anciaux vraagt zich samen met andere partijleden af wie er achter de mogelijk vervalsingen zit. 'Men probeert alle truken boven te halen om ons te beschadigen', aldus Anciaux.

Kamerlid Karin Temmerman noemt het vervalsen van mails onaanvaardbaar'. 'Het is duidelijk dat men ons langs alle kanten wil aanvallen, maar we zullen ons niet laten doen', aldus Temmerman. Ook Leona Detiège blijft achter Crombez staan. 'Wat hij naar voor brengt heeft een zekere waarde. Ik geloof er in elk geval in.'