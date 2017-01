Jelle Henneman Freelancejournalist Opinie

'Vertrouwen verlies je maar één keer, ook als het om moslims gaat'

'We staan op het punt om de socio-economische kloof tussen autochtonen en allochtonen te betonneren in een blijvende vertrouwensbreuk', schrijft Jelle Henneman. 'Sinds Barack Obama weten we dat zo'n maatschappelijke lijn in het zand amper nog weg te wissen is.'