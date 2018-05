Versnick maakt comeback als bestuurder bij Fluxys

De Gentse liberaal Geert Versnick is voor zes jaar benoemd tot bestuurder van de beursgenoteerde gasnetbeheerder Fluxys Belgium. Het bedrijf, dat voor 90 procent in handen is van de gemeentelijke holding Publigas, heeft de benoeming bijna unaniem goedgekeurd. Dat schrijft De Tijd woensdag.