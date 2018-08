Verschillende doden bij steekpartij in Plombières

'Jammer genoeg heeft zich deze namiddag een drama voorgedaan in Moresnet-Chapelle', een deelgemeente van Blieberg, aldus de burgemeester in een persbericht. 'Er zijn verschillende slachtoffers te betreuren. Deze daad heeft geen terroristisch karakter en bevindt zich in de privésfeer. De dader kan geen schade meer berokkenen. Er is geen gevaar voor de bevolking.'

Eerder raakte bekend dat er een grote politieactie aan de gang was in de gemeente, nadat volgens bronnen ter plaatse een man een restaurant was binnengedrongen met een mes. Volgens getuigen is de dader de ex-vriend van een van de slachtoffers.