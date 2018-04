Verpakkingen gaan de vuilbak in tijdens eerste Plastic Attack in België

Delhaize zorgde zelf ook voor een alternatief, en deelde herbruikbare katoenen zakjes uit.

'Het doel is dat de mensen zich ervan bewust worden dat er in elke winkel wel een vuilbak staat, en dat ze daar hun overbodige plastic verpakkingen kunnen achterlaten', vertelt Edwin Groenendijk, woordvoerder van de actie.

Aan de uitgang van de winkel plaatste Delhaize grote kartonnen bakken waar de mensen bij het verlaten de overbodige verpakkingen in konden achter laten. De actievoerders hopen dat het signaal nu ook aangekomen is bij de supermarktketens en zij hun verantwoordelijkheid blijven nemen.

'We hebben dezelfde doelstelling, want Delhaize wil ook dat er minder plastic verpakkingen zijn', zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. 'Daarvoor hebben we al meerdere initiatieven en delen we vandaag al katoenen zakjes uit voor fruit en groenten. We recycleren ook al 75 procent van het plastic', zegt Dekelver.

De secundaire verpakkingen, zoals die rond zes flessen spuitwater bijvoorbeeld, mag achtergelaten worden door de consument in de winkel. De primaire verpakking zoals die rond vleeswaren of kaas heeft een belangrijke rol en zorgt voor de houdbaarheid en voedselveiligheid. Die moet de klant wel meenemen naar huis.