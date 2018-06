Véronique Dehant onderzoekt het hart van de rode planeet: 'Elon Musk moet van Mars afblijven'

In 1993 betrad de briljante jonge astro- en geofysicus Véronique Dehant voor het eerst de imposante gebouwen van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) in Ukkel. Vijfentwintig jaar later leidt ze er de dienst Referentiesystemen en Planetologie en geniet ze wereldwijde autoriteit in de studie van de rotatie van de aarde. Aan de UCL doceert ze astronomie en geofysica en leidt ze het Center for Space Radiations. Op zaterdag 5 mei woonde ze op de Vandenberg Air Force Base in Californië de vlekkeloze lancering bij van de NASA-ruimtesonde InSight - een letterwoord dat staat voor Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Als alles goed gaat, zal die op 26 november op Mars landen. Twee jaar lang zal hij de rode planeet inwendig onderzoeken. De KSB zal de gegevens van de sonde helpen verwerken en interpreteren.

...