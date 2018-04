'Vermoedelijke dader die VRT-ploeg bekogelde in Anderlecht geïdentificeerd'

De vermoedelijke dader die maandag in Anderlecht een tv-ploeg van VRT bekogelde, is geïdentificeerd en doorverwezen naar het parket. Dat heeft burgemeester van Anderlecht Eric Tomas (PS) zondag gezegd in een uitzending van RTL-TVi.