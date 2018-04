Vermassen: 'Wie zou er op zijn sterfbed bekennen dat hij lid was van de Bende, als dat niet waar is?'

In de zaak van de Bende van Nijvel reageren slachtoffer David Van de Steen en zijn advocaat Jef Vermassen afwijzend op het nieuws dat het onderzoeksteam naar de Bende van Nijvel niet langer gelooft dat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky de 'Reus' van de Bende was.

Het gerecht onderzoekt het nieuwe spoor naar Christiaan Bonkoffsky sinds februari 2017. Toen werd een pv opgesteld waarin staat dat slachtoffer David Van de Steen gecontacteerd was door iemand die hem inlichtte over ex-rijkswachter Bonkoffsky. Die had, volgens zijn broer, op zijn sterfbed in 2015 gezegd hebben dat hij bij de reus van de Bende van Nijvel was. Christiaan Bonkoffsky maakte tot begin de jaren 80 deel uit van de Groep Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht.

David Van de Steen verloor bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, waarbij acht mensen om het leven kwamen, zijn ouders en zijn zus.

Van de Steens advocaat Jef Vermassen, die in het verleden ook al tips aan de speurders overmaakte, wil nu duidelijkheid. 'Men zegt nu dat dit spoor niet het juiste spoor is', aldus de advocaat. 'Als je A zegt, moet je B zeggen, en ook zeggen waarom dit niet het juiste spoor is. Als men 99 procent zeker is dat de man niets te maken heeft met de Bende van Nijvel, waarom zegt de familie dan dat de man dat bekend heeft op zijn sterfbed? Dat zou een vreselijk lugubere grap zijn. Ik kan bijna niet geloven dat de familie daarover zou liegen. Wie zou er bekennen dat hij lid was van de bende, als dat niet waar is?'