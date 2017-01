Piet Swimberghe analyse

Verliest het Barokjaar 2018 zijn mooiste parel?

Volgend jaar brengt het Barokjaar in Antwerpen hulde aan Peter Paul Rubens en zijn tijdgenoten. Maar er lijkt nu twijfel te bestaan of een van de publiekstrekkers, de heropstelling van de altaren met de meesterwerken van Rubens, Van Dyck en Jordaens in AMUZ, de Sint-Augustinuskerk, wel wordt gerealiseerd.