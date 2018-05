Verkiezingen: 'Terwijl links nog een rondje zwartepiet speelt, drukt rechts bij het volk op alle knopjes'

Geert Buelens zegt het. Mark Elchardus zegt het. Bruno Tobback zegt het. Naast alle onderlinge verschillen verkondigen deze drie onbeschaamd linkse opiniemakers de laatste weken een gelijklopende boodschap: de linkse elite is jarenlang veel te pretentieus geweest, niet alleen ten aanzien van rechtse intellectuele tegenstanders, maar evengoed tegenover de arbeiders, de lagere middenklasse en de minder hoog opgeleiden die ze nochtans zei te verdedigen. Het was literatuurwetenschapper Buelens die naar aanleiding van zijn boek De jaren zestig een dikke twee maanden geleden in Knack de lont in het kruitvat stak: 'We betalen de culturele arrogantie van de babyboomers nog altijd cash.' Toen links begon mee te heulen met de macht, klonk het, verraadde het zijn eigen kritisch potentieel: 'Als de avant-garde niet meer tegen de macht is, waar is ze dan nog tegen? Alleen tegen het klootjesvolk? Hoe asociaal is dat!' In De Standaard had hij het over 'een enorm...