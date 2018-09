Verkiezingen: DéFi vindt steun vzw De Rand aan Vlaamse eenheidslijsten 'antidemocratisch'

Vzw De Rand is een EVA-agentschap dat behoort tot de Vlaamse overheid en gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) maakte zondag bekend dat de vzw op vraag van de betrokken lokale mandatarissen de Vlaamse eenheidslijsten ondersteunt door vertalingen en hulp bij de opmaak van brochures.

Weyts verdedigde de steun door erop te wijzen dat deze lijsten niet kunnen concurreren met de massale propaganda voor de Franstalige partijen via het tijdschrift Carrefour, waarvan hij vermoedt dat het gefinancierd wordt door Franstalige overheden zoals de Franse Gemeenschap en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.

In een mededeling laat Sophie Rohoyi van DéFi weten 'dat het bevoordelen door de Vlaamse autoriteiten van bepaalde lijsten in vergelijking met andere een vorm van machtsmisbruik is'.

Ze vraagt zich ook af hoe de doelstelling van de vzw De Rand om het gebruik van het Nederlands in de Vlaamse rand te promoten in overeenstemming is met deze 'electorale propaganda'.

De organisatie Carrefour is volgens haar apolitiek en heeft als doel de initiatieven van de Franstalige verkozenen in de rand bekend te maken en zo banden te smeden tussen anderstalige bewoners.