Verkeersellende op Brusselse buitenring door werken op E40 in Groot-Bijgaarden

Op de Brusselse buitenring staat over de volledige breedte van de weg omstreeks 13.00 uur nog steeds meer dan 10 kilometer file tot de oprit naar de E40. Het gaat om stilstaand verkeer, waardoor de wachttijd er ruim een uur bedraagt.

Omstreeks 12.30 uur is er bovendien een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en een vrachtwagen net na de oprit van Wemmel, waardoor op die plaats 2 van de 5 rijstroken versperd zijn. Dat is vernomen bij het Vlaams Verkeerscentrum. Ook het verkeer dat vanuit de hoofdstad de E40 oprijdt, ondervindt grote hinder.

Aan de werken op de E40 zijn twee rijstroken afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum dringt er bij automobilisten op aan om de zone te vermijden. Verkeer vanuit Hasselt naar Gent rijdt best om via Antwerpen; verkeer van Brussel naar Gent kan omrijden via Antwerpen (E19) of via de A12, N16 (Temsebrug) en E17.

Ondertussen moet op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Kennedytunnel ook rekening gehouden worden met goed een half uur extra verliestijd, door de grote drukte. Die wordt onder andere veroorzaakt door veel vakantiegangers uit Nederland.

Toch blijft het voor verkeer op lange afstand interessanter om via Antwerpen te rijden dan via de Brusselse buitenring. De werken op de E40 in Groot-Bijgaarden moeten uiterlijk maandag 24 april om 5 uur beëindigd zijn.