Verkeerschaos rond Brussel: buitenring blijft voorlopig versperd

Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum, dat vraagt om indien mogelijk de omgeving te vermijden.

Door verschillende ongevallen, waaronder een dodelijk ongeval met verschillende vrachtwagens, raakte de Brusselse buitenring maandagochtend volledig versperd ter hoogte van Wemmel. Plaatselijk verkeer op de buitenring moet de snelweg verlaten via uitrit 9 aan het UZ Jette. Er is een omleiding tot het knooppunt Groot-Bijgaarden, waar het weer mogelijk is om de snelweg op te rijden.

Verkeer op lange afstand wordt aangeraden, de reisroute aan te passen. Het Verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden. Er staan files in beide richtingen op de ring. Zo is het op de buitenring meer dan een uur aanschuiven en op de binnenring staat een lange kijkfile waardoor het ook daar drie kwartier aanschuiven is.

Intussen is gestart met de takelwerkzaamheden, maar het Verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog lang zal duren.

Het eerste ongeval gebeurde rond 4.20 uur, klinkt het bij de federale politie. Daar was slechts één voertuig bij betrokken. In de staart van de file die door het ongeval was ontstaan, kwam het tot een tweede ongeval. 'Daarbij waren drie vrachtwagens en een personenwagen betrokken. Eén voertuig kwam daarbij onder het andere terecht', zegt Sandra Eyschen, woordvoerster van de federale politie. De bestuurder van die personenwagen kwam om het leven.

Er is ook sprake van één vrachtwagen die vuur vatte. Een vrachtwagenchauffeur werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.