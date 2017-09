Verhofstadt: 'Negen intense jaren met Laurette Onkelinx'

Oud-premier en liberaal fractieleider in het Europees parlement Guy Verhofstadt (Open Vld) wenst Laurette Onkelinx 'al het beste in wat ze na 2019 zal ondernemen'. Hij herinnert zich de samenwerking met Onkelinx in de regeringen-Verhofstadt als 'negen intense jaren'.

Laurette Onkelinx maakte begin de jaren 2000 naam in de regeringen onder Verhofstadt, eerst als vicepremier en minister van Werkgelegenheid en Gelijkekansenbeleid en in de tweede ambtstermijn met de bevoegdheid Justitie. In de 'interimregering' Verhofstadt III was Onkelinx minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Verhofstadt herinnert zich die samenwerking als 'negen intense jaren'. 'Nooit een saai moment. We verschilden vaker van mening dan we het eens waren, vooral inzake budget dan, maar uiteindelijk kwam er altijd een werkbaar compromis uit de bus', klinkt het. Op menselijk vlak konden Verhofstadt en Onkelinx het beter met elkaar vinden. 'De harde woorden en slaande deuren waren zuiver politieke botsingen. Laurette is dan ook in de eerste plaats een toffe vrouw en ik wens haar al het beste in wat ze na 2019 zal ondernemen.'

Ook Open Vld-fractieleider in de Kamer Patrick Dewael maakte deel uit van de regeringen-Verhofstadt. Hij erkent verrast te zijn door haar aankondiging om uit de politiek te stappen omdat hij dacht dat ze een keuze ging maken tussen het fractievoorzitterschap en de leiding van de Brusselse PS-federatie.

'Laurette Onkelinx is een gerespecteerd politiek tegenstrever. Ze kent haar dossiers, weet compromissen te sluiten en zal haar standpunt zwaar bevechten', aldus Dewael, voor wie Onkelinx 'geen gemakkelijke tegenstander is, zowel binnen de meerderheid als in de coalitie, waar ze steeds hardnekkig haar punten verdedigde'.

Onkelinx kent het parlementaire metier ook, vindt Dewael. 'In het begin van de legislatuur deed ze een paar keer aan 'overacting', maar heel snel vond ze de goede toon.' Volgens de Open Vld'er dwingt ze respect af bij vriend en vijand.

Dewael stond ook stil bij de mens achter de politica. 'Ze was zeer aangenaam in de omgang, was belezen en had een culturele bagage. Het was een plezier om met haar om te gaan', besluit hij.

N-VA kritisch over carrière Onkelinx

Ook op Twitter blikten heel wat politici terug op de carrière van Onkelinx.

'Ik juich de beslissing toe van een grote dame, die de Belgische politiek zoveel heeft bijgebracht. De Brusselse PS is fier om @LOnkelinx te hebben', reageert Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Over de Brusselse PS valt veel te zeggen, stelt Kristof Calvo, 'maar @LOnkelinx leren kennen als gedreven, authentieke collega. Ik ga haar missen als collega-fractieleider'. Voormalig minister Freya Van den Bossche (SP.A) noemt Onkelinx de strafste collega waarmee ze ooit gewerkt heeft.

Minder positief is N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel: 'Hopelijk luidt dit ook het einde in van tijdperk van soort van machtspolitici die geloofwaardigheid politiek kapot hebben gemaakt.#Onkelinx'. Ook bij de andere N-VA'ers vallen negatieve reacties op te tekenen. '25 jaar lang de bouw van een echte duurzame sociale zekerheid in de weg gestaan. Ik zal u niet missen', zegt Vlaams parlementslid Axel Ronse.