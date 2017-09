'Vergeet 'het diepe Vlaanderen' niet'

Ik ben dankbaar dat ik voor het derde jaar op rij in de reeks 'De Doordenker van Knack.be' enkele gedachten heb kunnen delen met mensen die mijn organisatie soms wat moeilijker bereikt. Dat aspect was inspirerend en verkwikkend. Het leidde opnieuw tot dialoog en uitwisseling. De onbevangenheid van intern en extern debat is voor mij een sterke prikkel om mij in te zetten voor basisorganisaties die buiten de partijpolitiek blijven. Dat was vroeger het Taalaktiekomitee, sinds enkele jaren is dat de VVB.

...