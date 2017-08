Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs positief over mandaatvoorstel onderwijskoepels

De VLVO stelt vast dat er zowel in het parlement als bij de koepels gehoor is voor de zorgen van de schooldirecteur. 'Wij signaleren al jaren dat er een groot verloop is van directeurs én dat de cijfers nu aantonen dat directeurs het steeds vaker geen twee jaar volhouden is daarvan een bewijs', zegt Marie-Jeanne Baelmans, directeur van VLVO.

'Dat de koepels een voorstel lanceren om met een mandaat te werken, kan voor een oplossing zorgen, maar dan moeten er wel nog heel wat zaken uitgeklaard worden. We willen hier zeker meedenken en oplossingen zoeken. Dat hieraan een hoger loon gekoppeld zou worden, lijkt voor ons evident.'

De VLVO benadrukt dat er in het debat te weinig aandacht is voor de hoge werkdruk. 'Een directeur krijgt slechts zeer beperkt ondersteuning van administratief personeel of een middenkader', klinkt het vrijdag in een persmededeling.

'Hierdoor moeten directeurs vaak secretariaatswerk opnemen of moeten directeurs persoonlijk instaan voor het aansturen, opvolgen, begeleiden en evalueren van wel 50 personeelsleden.'