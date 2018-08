Verdwijnen militairen uit Brusselse straatbeeld? 'Compleet voorbarig' volgens kabinet-Jambon

De inzet van militairen in de Brusselse trein- en metrostations wordt vanaf september uitgefaseerd, zo berichtte VTM NIEUWS gisteren. Volgens Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) stond die beslissing al enige tijd vast, maar het kabinet-Jambon ziet de zaken enigszins anders. 'Compleet voorbarig', zo zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck aan Bruzz. 'Het overleg daarover, dat trouwens elke maand plaatsvindt, moet nog plaatsvinden. De diensten moeten nog met de rapporten komen.'

Eerder had ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zich vragen gesteld bij de plannen om de militairen uit de stations te halen. De militairen moeten immers vervangen worden door agenten. 'Binnenkort verdwijnen de militairen uit onze straten, maar we hebben nog steeds geen nieuwe politieagenten. De stad Brussel heeft een tekort van 200 agenten en heeft hiervoor een budget van 6 miljoen euro voorzien. Tot op vandaag hebben we geen extra agenten ontvangen', tweette Close.