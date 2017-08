Verdachten vrij omdat ze niet in rechtbank raakten

Vrijdag 11 augusus besliste de raadkamer in Mechelen volgens De Standaard een verdachte drugshandelaar vrij te laten, nadat die een aantal keer niet naar de rechtbank kon worden gebracht. Het parket ging in beroep en de man zit daardoor nog vast. In een andere zaak werden drie Roemeense vrouwen verdacht van diefstallen wel vrijgelaten, nadat zij meer dan een maand vastzaten en geen enkele keer een rechter hadden kunnen zien. De onderzoeksrechter zou de transportproblemen beu zijn en een signaal hebben willen geven dat iedereen het recht heeft zich op een zitting van de raadkamer te kunnen verdedigen. Het parket kan tegen een beslissing door een onderzoeksrechter zelf niet in beroep gaan.

Onderbemanning

Het gevangenentransport gebeurt samen door de lokale politie en het veiligheidskorps van de FOD Justitie. Van het korps waren er volgens de politie 's ochtends zes, 's middags de helft, op een theoretisch kader van 36. 'Van ons waren er negentien mensen aan het werk. We hebben nog zeven mensen van een andere dienst opgetrommeld, zodat we zo goed als mogelijk alle taken konden proberen af te werken, maar het was niet voldoende en er moest gekozen worden. Die overbrengingen zijn niet gebeurd', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. 'Dat doen we niet graag.' De korpsen van Mechelen en Beveren kunnen in theorie bijspringen. 'Maar in de praktijk gebeurt dat zelden of nooit, omdat men ook daar onderbemand is', klinkt het.

Lommaert wijst er wel op dat mits een gegronde reden verdachten zich wel kunnen laten vertegenwoordigen door hun raadsman.

De feiten komen er na commotie over de ontsnapping vorige maand van twee gevangengen tijdens hun overbrenging naar de rechtbank in Antwerpen. Er ontstond toen een felle discussie tussen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Die laatste verwees volgens De Standaard vrijdag naar een al eerder gepland overleg met zijn collega van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).