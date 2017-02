Verbist stapt op als Antwerps gemeenteraadslid

Leen Verbist neemt ontslag als Antwerps gemeenteraadslid. Dat meldt de sp.a-politica zaterdag in een persbericht.

Verbist kwam vrijdag in opspraak toen de VRT bekendmaakte dat ze de voorbije jaren een bestuurdersvergoeding van Telenet gestort kreeg die eigenlijk bedoeld was voor de Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA). Het zou gaan om een bedrag van 30.000 euro. "Het bedrag werd gestort op de zakenrekening van mijn echtgenoot. Dat is nooit opgemerkt want dat is een rekening met veel bewegingen."

"Na overleg met mijn partij heb ik vandaag beslist om ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Ik heb begrip voor de reacties van de basis en de militanten. Ik deel zelf het onbegrip dat ik deze materiële fout van Telenet niet eerder heb kunnen vaststellen", zegt Verbist zaterdag.

Ze benadrukt nogmaals dat het integrale bedrag weer aan Telenet is overgemaakt. "Er is geen sprake van persoonlijke verrijking. Aan de politieke kant van dit verhaal komt nu een einde maar ik blijf verder werken aan een warmere samenleving", besluit de sp.a-politica.

Sinds het Publipartschandaal afgelopen weekend naar buiten werd gebracht stapten al meerdere politici uit hun mandaten, zowel publiek als privé. Eerst besloot Gents schepen Tom Balthazar op te stappen (sp.a). De man die de oppositie tegen hem leidde in de gemeenteraad, Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA), liet een paar dagen later zijn mandaat bij Telenet zelf vallen, toen bleek dat hij daar als adviseur een forfaitair bedrag van 12.000 euro en 2.000 euro per vergadering opsteeg. Hij bleek ook al adviseur te zijn bij Telenet, de eigenaar van Vier en Vijf, terwijl hij zelf nog het statuut had van journalist bij de openbare omroep.