Verbannen Turkse journalist: 'De macht van de Turkse regering in België omnipresent'

De namen Dogan Özgüden en Inci Tugsavul doen in ons land niet meteen een belletje rinkelen, maar de twee zijn éminences grises van de Turkse journalistiek. Dogan was in '64 twee jaar lang hoofdredacteur van de Turkse linksgezinde kwaliteitskrant Aksam. Later richtte hij in Istanbul het linkse wekelijkse tijdschrift Ant op, in de jaren 60 nog een van de invloedrijkste magazines met zo'n dertig actieve redacteurs. Ant benadrukte dat de strijd voor het socialisme en de strijd tegen imperialisme combineerd moesten worden.

...