Veli Yüksel: 'N-VA wil islam in het verdomhoekje drukken om chaos te creëren'

In een nieuw boek over het Belgische veiligheidsbeleid is CD&V-Kamerlid Veli Yüksel bijzonder scherp voor N-VA, waarmee CD&V zowel Vlaams als federaal in de regering zetelt. Die partij draagt volgens Yüksel bij aan een maatschappijbeeld waarbij terrorisme onterecht het monopolie van moslims zou lijken. 'Wie zich blind blijft staren op de islam als oorzaak, kweekt mede de volgende generaties terroristen,' klinkt het.

'We weten natuurlijk dat de N-VA in deze tijden van terreurdreiging alles wat met de islam te maken heeft in het verdomhoekje wil drukken, om zo chaos te creëren,' schrijft het Kamerlid in zijn boek. Vooral Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans en federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon krijgen een veeg uit de pan. Homans weigert immers nog moskeeën officieel te erkennen. 'Schandalig', zegt Yüksel. 'De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur en Integratie voert zo een verrottingsstrategie ten koste van de modale moslim in Vlaanderen.'

Jan Jambon moet het ontgelden voor zijn uitspraken over 'een significant deel van de moslimgemeenschap' dat volgens Jambon op straat danste na de aanslagen in Brussel. Waarom liet Jambon zich dat ontvallen, vraagt Yüksel zich af. 'Optie één: hij gelooft het echt. Dat wil zeggen dat hij niet afgaat op de feiten, maar op interpretaties en geruchten. Optie twee: hij weet wel beter, maar dient een politieke agenda. Wil hij de kiezers die teruggekeerd zijn naar het Vlaams Belang terugwinnen, of minstens een verdere uitstroom tegengaan?'

'Beide zijn verkeerd, en een minister van Binnenlandse Zaken onwaardig,' klinkt het.