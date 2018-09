Veiligheidsniveau 3 voor bezoek van Geert Wilders aan Antwerpen

De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders brengt morgen/zondag een bezoek aan Antwerpen. Hij wil de campagne van de Antwerpse Vlaams Belang-afdeling een duwtje in de rug geven. De PVV-leider brengt een bezoek aan de Vogeltjesmarkt, waar hij de VB-aanhangers ook zal toespreken.

Het hele evenement is door het OCAD onder veiligheidsniveau 3 - op een schaal van 4 - geplaatst, bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Voor het hele land geldt al sinds begin dit jaar niveau 2, maar op gevoelige plaatsen of voor bepaalde evenementen is niveau 3 nog van toepassing. Dat betekent dat er strenge veiligheidsmaatregelen gelden. De lokale politie vult die concreet in.

Niveau 3 geldt enkel voor de plaats en de duur van het evenement, benadrukt het kabinet-Jambon nog.

Wilders ligt al de hele week onder vuur omdat hij een cartoonwedstrijd met prenten van de profeet Mohammed wilde organiseren. Volgens de islam is het verboden om de profeet af te beelden. De wedstrijd lokte grote demonstraties uit in Pakistan en in Nederland werd een man opgepakt die dreigde met een aanslag tegen de PVV-leider. Wilders zag uiteindelijk af van zijn plannen.

Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter heeft er begrip voor dat de politie de nodige veiligheidsmaatregelen treft. Hij is wel tevreden dat het evenement kan doorgaan. 'Ik ben tevreden dat men niet gezwicht is voor de terreurdreiging, die iedereen die islamkritisch is monddood maakt.'