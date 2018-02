'Veertig dagen zonder onverschilligheid: wie houdt dat in godsnaam vol?'

Veertig dagen zonder onverschilligheid: dat is de laatste versie van de veertigdagenhype, na de dagen zonder vlees en de dagen zonder klagen. Het was redacteur Ludwig De Vocht van Tertio die het vorige week veeleer terloops voorstelde, eerder een los idee dan een campagne. Het katholieke opinieblad wil de strijd tegen de onverschilligheid op volle kracht aangaan. Zo keurt het onverschilligheid tegenover transmigranten en tegenover de oorlog in Jemen af, maar ook tegenover 'de honger in de wereld'. Het moeilijke debat over de transmigranten in het Brusselse Maximiliaanpark wordt zo gereduceerd tot een ethisch appel. Veertig dagen zonder onverschilligheid is volgens Tertio de 'meest ideale aanloop' naar Pasen.

